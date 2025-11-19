Газета
Главная / Политика /

Партия Порошенко вновь заблокировала трибуну Верховной рады

Ведомости

Партия бывшего президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» снова заблокировала трибуну Верховной рады. В связи с этим вопрос отставки министров энергетики и юстиции Светланы Гринчук и Германа Галущенко вновь не был рассмотрен. Об этом сообщает украинское интернет-издание «Страна».

Депутаты «Европейской солидарности» требуют перед отставкой министров вызвать их и премьер-министра Украины Юлию Свириденко для дачи отчета.

18 ноября «Евросолидарность» во главе с Порошенко также блокировала трибуну в Раде. Тогда депутаты потребовали отставки правительства в связи с коррупционным скандалом.

Партия бывшего президента Украины 10 ноября сообщала о начале процесса отставки правительства. По мнению депутатов фракции, из-за коррупционного скандала под угрозой находятся доверие партнеров к Украине, а также военная и финансовая помощь стране.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук. Он отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро, и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.

