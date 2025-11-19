Партия Порошенко вновь заблокировала трибуну Верховной рады

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук. Он отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро, и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.