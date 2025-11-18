Газета
Партия Порошенко заблокировала трибуну в Раде и потребовала отставки кабмина

Ведомости

Депутаты «Европейской солидарности» во главе с лидером партии, бывшим президентом Украины Петром Порошенко заблокировали трибуну в Верховной раде и потребовали отставки правительства в связи с коррупционным скандалом. Об этом сообщает УНИАН.

Агентство сообщает, что сегодня Рада должна рассмотреть вопрос об отставке главы министерства юстиции Германа Галущенко, а также главы минэнерго Светланы Гринчук.

10 ноября «Европейская солидарность» сообщила о начале процесса отставки правительства. По мнению депутатов фракции, из-за коррупционного скандала под угрозой находятся доверие партнеров к Украине, а также военная и финансовая помощь стране.

Зеленский рассказал о планах встретиться с депутатами на фоне коррупции в стране

Политика / Международные новости

Национальное антикоррупционное бюро страны (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) 10 ноября объявили, что в «Энергоатоме» были выявлены коррупционные схемы, их организатором был бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник президента страны Владимира Зеленского. Следствие считает, что участники схемы требовали у подрядчиков откаты в размере 10–15% от объема контрактов. Сумма хищений, как сообщали СМИ, достигает $100 млн.

12 ноября президент Украины Владимир Зеленский потребовал отставки Галущенко и Гринчук. Он отметил, что это вопрос доверия. На Украине вопрос энергетики стоит чрезвычайно остро, и абсолютно ненормально, что в этой сфере «еще есть какие-то схемы», сказал он.

