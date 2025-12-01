Залужный намекнул, что вернулся из Лондона на Украину
Бывший главком вооруженных сил Украины (ВСУ), действующий посол республики в Великобритании Валерий Залужный публикацией в соцсети Facebook
«Дома лучше», – написал он. Посол также прикрепил фотографию, на которой он изображен вместе с женой. На их фоне стоит украшенная елка и кофейный автомат с украиноязычной надписью.
30 ноября The Sunday Times сообщала со ссылкой на исследование общественного мнения, что Залужный может победить текущего украинского лидера Владимира Зеленского на президентских выборах. По данным издания, увольнение экс-главкома армии Украины в феврале 2024 г. в стране восприняли как «попытку президента оттеснить потенциального противника». В публикации отмечалось, что популярность Залужного обусловлена главным образом его статусом «героя войны», возглавлявшего оборону страны в начале российской спецоперации.
В конце августа после соответствующей информации от американской журналистки Кэти Ливингстон медиасоветник Залужного Оксана Тороп опровергла данные о том, что он тайно готовится к выборам на Украине. «На данный момент я помогаю Валерию Залужному на направлении контактов с медиа. Не более», – сказала тогда она.