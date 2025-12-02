Хинштейн попросил Путина поддержать создание СЭЗ в Курской области
Губернатор Курской области Александр Хинштейн обратился к президенту России Владимиру Путину с просьбой поддержать создание свободной экономической зоны в регионе. Встреча главы государства с курским губернатором состоялась в Кремле.
По словам Хинштейна, предварительно определено три района, где уже есть достаточный набор инвесторов.
Губернатор также отметил, что необходимо оказать соответствующие меры поддержки всем предприятиям сельского хозяйства, пострадавшим от боевых действий.
«Курская область – это регион аграрный, регион сельскохозяйственный. Для нас АПК – это приоритет в развитии», – подчеркнул Хинштейн, и Путин с ним согласился.
В ходе встречи Хинштейн также доложил Путину, что благодаря федеральной поддержке жители региона получают по 65 000 руб. за утраченное имущество и сертификаты на новое жилье. К работам по разминированию привлечена беспрецедентная группировка сил. Уже разминировано 92 населенных пункта, обезврежено около 2,7 млн взрывоопасных предметов.