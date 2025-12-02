Хинштейн попросил Путина поддержать создание СЭЗ в Курской области

В ходе встречи Хинштейн также доложил Путину, что благодаря федеральной поддержке жители региона получают по 65 000 руб. за утраченное имущество и сертификаты на новое жилье. К работам по разминированию привлечена беспрецедентная группировка сил. Уже разминировано 92 населенных пункта, обезврежено около 2,7 млн взрывоопасных предметов.