Главная / Политика /

Власти Турции передали Украине свою реакцию из-за атак на суда в Черном море

Турция отреагировала на украинские атаки на суда в Черном море. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на высокопоставленный официальный источник в Анкаре.

«Украинской стороне, в частности службам безопасности, была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море», – цитирует агентство собеседника.

1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял, что нельзя оправдать атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне страны. По его словам, они свидетельствуют о тревожной эскалации украинского конфликта.

29 ноября NTV сообщал о повторной атаке БПЛА на танкер Virat под флагом Гамбии у берегов Турции. Согласно информации телеканала, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки. Днем ранее на танкере случился пожар, членов экипажа эвакуировали. Вечером загорелся танкер Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу допустил, что оба инцидента произошли в результате внешнего вмешательства. По его словам, нефтяные танкеры, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.

