Власти Турции передали Украине свою реакцию из-за атак на суда в Черном море

29 ноября NTV сообщал о повторной атаке БПЛА на танкер Virat под флагом Гамбии у берегов Турции. Согласно информации телеканала, судно получило небольшие повреждения на правом борту над ватерлинией из-за новой атаки. Днем ранее на танкере случился пожар, членов экипажа эвакуировали. Вечером загорелся танкер Kairos. Министр транспорта и инфраструктуры Турции Абдюлькадир Уралоглу допустил, что оба инцидента произошли в результате внешнего вмешательства. По его словам, нефтяные танкеры, загоревшиеся у побережья Черного моря, могли быть подорваны минами, беспилотниками или ракетами.