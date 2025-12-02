Песков: переговоры Путина и Уиткоффа должны начаться через пять часов

28 ноября газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». По данным издания, Вашингтон также выражает готовность признать контроль России над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, с целью завершить боевые действия.