Песков: переговоры Путина и Уиткоффа должны начаться через пять часов

Ведомости

Встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника главы Белого дома Стива Уиткоффа должна стартовать примерно через пять часов, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Он также сказал, что Россия намерена достичь урегулирования украинского кризиса «на многие поколения вперед». Москва, по словам представителя Кремля, высоко оценивает усилия Белого дома по мирному процессу.

2 декабря на фоне приезда Уиткоффа в Москву глава Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев отмечал, что этот день важен для мирного процесса по Украине. Он объяснил, что в Россию прилетит делегация, «которая обеспечила мирное соглашение президента [США Дональда] Трампа по Газе».

28 ноября газета The Telegraph со ссылкой на источники сообщала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». По данным издания, Вашингтон также выражает готовность признать контроль России над Крымом и другими территориями, занятыми российскими войсками, с целью завершить боевые действия. 

