Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: Россия хочет урегулировать конфликт на Украине на поколения вперед

Москва открыта к переговорам, но будет достигать целей спецоперации
Ведомости

Россия хочет урегулирования украинского конфликта «на многие поколения вперед». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.

«Мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Песков указал, что Москва «высоко ценит» усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по вопросу завершения боев. Он добавил, что РФ открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках спецоперации.

2 декабря в Москве состоится встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков сообщил, что переговоры должны начаться через пять часов.

The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». До этого представители США встретились с украинской стороной в Майами, где обсудили положения будущего мирного соглашения.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте