Песков: Россия хочет урегулировать конфликт на Украине на поколения вперед

Песков: Россия хочет урегулировать конфликт на Украине на поколения впередМосква открыта к переговорам, но будет достигать целей спецоперации
Россия хочет урегулирования украинского конфликта «на многие поколения вперед». Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ.
«Мы хотим решить проблемы нашей безопасности на многие поколения вперед», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Песков указал, что Москва «высоко ценит» усилия президента США Дональда Трампа и его администрации по вопросу завершения боев. Он добавил, что РФ открыта к мирным переговорам, но должна достичь своих целей, поставленных в рамках спецоперации.
2 декабря в Москве состоится встреча спецпосланника Трампа Стива Уиткоффа с президентом РФ Владимиром Путиным. Песков сообщил, что переговоры должны начаться через пять часов.
The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение». До этого представители США встретились с украинской стороной в Майами, где обсудили положения будущего мирного соглашения.