Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Росморречфлот: танкер Midvolga 2 был атакован беспилотником

Ведомости

Российское судно Midvolga 2 подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в акватории Черного моря. Надстройка судна незначительно повреждена, пострадавших нет, пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.

Инцидент произошел в 08:00 мск 2 декабря. В ведомстве уточнили, что водотечности не зафиксировано. Связь с судном и судовладельцем поддерживается.

Судно самостоятельно следует в турецкий порт Синоп.

Об атаке на танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом, ранее сообщило главное управление по морским делам Турции в X. Это произошло в Черном море примерно в 80 милях от побережья Турции. Судно направлялось из России в Грузию. 13 членов экипажа не запрашивали помощи.

Высокопоставленный официальный источник в Анкаре сообщил «РИА Новости», что службам безопасности Украины «была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море». 1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности оправдать атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне страны.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь