Росморречфлот: танкер Midvolga 2 был атакован беспилотником

Об атаке на танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом, ранее сообщило главное управление по морским делам Турции в X. Это произошло в Черном море примерно в 80 милях от побережья Турции. Судно направлялось из России в Грузию. 13 членов экипажа не запрашивали помощи.