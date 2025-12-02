Росморречфлот: танкер Midvolga 2 был атакован беспилотником
Российское судно Midvolga 2 подверглось атаке беспилотного летательного аппарата (БПЛА) в акватории Черного моря. Надстройка судна незначительно повреждена, пострадавших нет, пишет ТАСС со ссылкой на Росморречфлот.
Инцидент произошел в 08:00 мск 2 декабря. В ведомстве уточнили, что водотечности не зафиксировано. Связь с судном и судовладельцем поддерживается.
Судно самостоятельно следует в турецкий порт Синоп.
Об атаке на танкер Midvolga 2, груженный подсолнечным маслом, ранее сообщило главное управление по морским делам Турции в X. Это произошло в Черном море примерно в 80 милях от побережья Турции. Судно направлялось из России в Грузию. 13 членов экипажа не запрашивали помощи.
Высокопоставленный официальный источник в Анкаре сообщил «РИА Новости», что службам безопасности Украины «была заявлена предельно четкая реакция Турции на атаки на суда в Черном море». 1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявлял о невозможности оправдать атаки на танкеры, совершенные в конце прошлой недели в исключительной экономической зоне страны.