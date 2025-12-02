Газета
Главная / Политика /

Песков: Россия использует нацвалюты не из-за неприязни к доллару

Ведомости

Россия выбирает национальные валюты в торговле не потому, что не любит доллар, а потому, что Москве запретили его использовать. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге для индийских СМИ, который проводил Sputnik India.

«Нас лишают права использовать его, использовать доллар США. Они просто запретили доллар США для нашей страны», – сказал Песков.

25 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» заявил о ненадежности доллара. По его словам, у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты. С основными торговыми партнерами БРИКС РФ рассчитывается в национальных валютах, добавил Силуанов.

На пленарном заседании ВЭФ-2024 президент России Владимир Путин говорил, что Москва не проводит политику «дедолларизации». По его словам, РФ не отказывалась от расчетов в долларах – это ей отказали в расчетах. И «мы вынуждены искать другие возможности».

