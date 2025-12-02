Путин предложил иностранным журналистам посетить Красноармейск
Президент России Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, в Красноармейск, чтобы они смогли убедиться сами, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) его контролируют. Такое заявление он сделал на брифинге после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
Накануне президент РФ посетил один из пунктов управления Объединенной группировки войск, где заслушал доклады об освобождении Красноармейска в Донецкой народной республике (ДНР) и Волчанска в Харьковской области.
Минобороны 1 декабря сообщало, что российские войска установили контроль над населенным пунктом Клиновое в ДНР. Представители ведомства подчеркнули, что продвижение вглубь обороны противника было осуществлено подразделениями группировки войск «Южная».