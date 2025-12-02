Путин предложил иностранным журналистам посетить Красноармейск

Президент России Владимир Путин пригласил иностранных журналистов, в том числе украинских, в Красноармейск, чтобы они смогли убедиться сами, что Вооруженные силы РФ (ВС РФ) его контролируют. Такое заявление он сделал на брифинге после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».