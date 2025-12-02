Путин: страны ЕС сами вывели себя из мирного процесса по Украине
Европейские страны сами вывели себя из процесса урегулирования конфликта на Украине, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин после выступления на инвестиционном форуме ВТБ «Россия зовет!».
«Они начали мешать действующей администрации Соединенных Штатов и президенту [США Дональду] Трампу достичь мира с помощью переговоров. Сами отказались от мирных переговоров и президенту Трампу мешают. Третье, у них нет мирной повестки. Они же на стороне войны», – подчеркнул российский лидер.
2 декабря газета The Wall Street Journal писала, что Путин совместно с Трампом уже давно бы пришли к соглашению по конфликту на Украине, если бы сторонам не мешали европейские страны. Французский чиновник отметил в беседе с изданием, что Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».
30 ноября в Майами состоялись переговоры делегаций Украины и США. Портал Axios сообщал, что на встрече стороны сосредоточились на вопросе территорий. По данным источников издания, встреча была «сложной» и «напряженной», но продуктивной. 1 декабря пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт отметила, что Вашингтон серьезно доработал пункты мирного плана по урегулированию украинского кризиса.