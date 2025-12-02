2 декабря газета The Wall Street Journal писала, что Путин совместно с Трампом уже давно бы пришли к соглашению по конфликту на Украине, если бы сторонам не мешали европейские страны. Французский чиновник отметил в беседе с изданием, что Европа «оказалась в одиночестве, потому что американцы дистанцируются от региона, а значит, ей приходится больше полагаться на себя».