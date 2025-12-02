Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин: ВС РФ контролируют и правобережную, и левобережную стороны Купянска

Ведомости

ВС России держат под контролем правобережную и левобережную части Купянска целиком, заявил журналистам президент РФ Владимир Путин.

«Российские войска контролируют как правобережную часть целиком, так и левобережную часть тоже целиком», – сказал российский лидер.

Он также напомнил, что на правом берегу реки расположена наибольшая по площади часть Купянска, в том числе центр города. На левом берегу находится меньшая часть города.

20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту, что военнослужащие армии России взяли под контроль Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ. После этого Путин также говорил, что город уже на момент 4 ноября почти полностью был под контролем РФ.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте