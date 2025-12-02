Путин: ВС РФ контролируют и правобережную, и левобережную стороны Купянска

20 ноября начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил российскому президенту, что военнослужащие армии России взяли под контроль Купянск в Харьковской области. Прорыва ВСУ из города не допущено. Всего в районе Купянска блокированы 15 батальонов ВСУ. После этого Путин также говорил, что город уже на момент 4 ноября почти полностью был под контролем РФ.