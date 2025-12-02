Газета
Трамп: США более не вовлечены в украинский конфликт в финансовом плане

Ведомости

Вашингтон в финансовом плане больше не вовлечен в конфликт на Украине. Бывший президент США Джо Байден «раздавал деньги как конфетки». Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе заседания правительства страны. Трансляцию проводит Fox News.

«Байден раздавал $350 млрд, как будто это конфеты. Это огромная сумма денег. И большая часть – наличными, много – в виде оборудования», – добавил он.

Трамп также вновь заявил, что украинский конфликт станет девятым, который ему удастся урегулировать.

7 ноября американский лидер говорил, что конфликт на Украине будет завершен «в ближайшем будущем». «Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы завершим ее в ближайшем будущем», – сказал Трамп. Тогда же Трамп выразил мнение, что Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.

