Трамп: США более не вовлечены в украинский конфликт в финансовом плане

7 ноября американский лидер говорил, что конфликт на Украине будет завершен «в ближайшем будущем». «Я унаследовал эту войну, и думаю, что мы завершим ее в ближайшем будущем», – сказал Трамп. Тогда же Трамп выразил мнение, что Байден подтолкнул к тому, чтобы на Украине начался конфликт.