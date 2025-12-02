Беседа Путина и Уиткоффа продолжается более четырех часов

The Times писала, что Уиткофф и Кушнер заняли ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, фактически оттеснив госсекретаря США Марко Рубио на второй план. По данным газеты, последний участвовал в доработке плана урегулирования, который был первоначально согласован между Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября. После утверждения плана влияние Рубио на процесс мирного урегулирования снизилось, отмечает газета.