Главная / Политика /

Беседа Путина и Уиткоффа продолжается более четырех часов

Ведомости

Переговоры президента РФ Владимира Путина и спецпосланника американского лидера Стива Уиткоффа в Кремле продолжаются более четырех часов. Встреча с американской делегацией началась около 19:40 мск.

2 декабря в Москву прилетели Уиткофф и зять американского лидера, бизнесмен Джаред Кушнер. Газета The Telegraph, ссылаясь на источники, писала, что президент США отправил своего спецпосланника в Москву, чтобы тот сделал главе РФ «прямое предложение».

The Times писала, что Уиткофф и Кушнер заняли ключевые роли в переговорах с Россией по урегулированию украинского конфликта, фактически оттеснив госсекретаря США Марко Рубио на второй план. По данным газеты, последний участвовал в доработке плана урегулирования, который был первоначально согласован между Уиткоффом и спецпредставителем президента РФ Кириллом Дмитриевым на переговорах в Майами в конце октября. После утверждения плана влияние Рубио на процесс мирного урегулирования снизилось, отмечает газета.

