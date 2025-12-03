Хегсет назвал Путина, Зеленского и Трампа идеальной компанией для ужина
Президенты РФ, Украины и США Владимир Путин, Владимир Зеленский и Дональд Трамп были бы идеальной компанией для совместного ужина, поскольку он был бы «за мир». Такое мнение выразил глава Пентагона Пит Хегсет в подкасте журналистки Кэйти Миллер.
Он добавил, что на таком мероприятии обязательно должно были бы подать салат с «русской заправкой». В США так называют пикантный соус на основе кетчупа и майонеза.
2 декабря в Кремле прошли переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника его американского коллеги Стива Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.
Портал Axios писал, что после встречи в Кремле Уиткофф и зять президента США Джаред Кушнер отправятся в одну из европейских стран, где, предположительно, планируют провести встречу с Зеленским.