Хегсет назвал Путина, Зеленского и Трампа идеальной компанией для ужина

2 декабря в Кремле прошли переговоры российского лидера Владимира Путина и спецпосланника его американского коллеги Стива Уиткоффа. Помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что в ходе встречи участники обсудили американский план мирного урегулирования конфликта на Украине, а также четыре других переданных России документа по этой теме. Беседа длилась почти пять часов.