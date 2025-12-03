FT: Брюссель хочет достичь 70%-ной доли выпуска критически важных товаров в ЕС

По данным издания, такая норма может быть установлена, чтобы поддержать внутреннее производство. При этом должностные лица в беседе с газетой отметили, что мера будет стоить европейским компаниям более чем 10 млрд евро в год. Это связано с тем, что бизнесу придется покупать более дорогие комплектующие, созданные в ЕС. Законопроект может быть представлен 10 декабря.