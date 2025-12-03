FT: Брюссель хочет достичь 70%-ной доли выпуска критически важных товаров в ЕС
Еврокомиссия (ЕК) может ввести целевые показатели, согласно которым 70% товаров отдельных категорий, в том числе автомобилей, должны будут производиться на территории Европы, сообщила газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
По данным издания, такая норма может быть установлена, чтобы поддержать внутреннее производство. При этом должностные лица в беседе с газетой отметили, что мера будет стоить европейским компаниям более чем 10 млрд евро в год. Это связано с тем, что бизнесу придется покупать более дорогие комплектующие, созданные в ЕС. Законопроект может быть представлен 10 декабря.
Собеседники издания также рассказали, что целевые показатели, установленные для разных секторов, будут зависеть от их важности и степени зависимости от внешних рынков.
В ноябре издание Politico сообщало, что Германия, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Швеция и Эстония призвали Еврокомиссию ввести импортные пошлины на товары из России, совокупный объем экспорта которых в 2024 г. составил 5,4 млрд евро. В конце октября Евросоюз также принял 19-й пакет антироссийских санкций. Тогда глава ЕК Урсула фон дер Ляйен говорила, что новые меры предусматривают запрет на импорт российского СПГ и транзакции с ведущими нефтяными компаниями РФ.