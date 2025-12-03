Le Monde: задержание Могерини шокировало европейских дипломатов

Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве. 2 декабря в Бельгии прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге. До этого Euractiv сообщал о задержании троих человек для допроса. Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств Евросоюза (ЕС) с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.