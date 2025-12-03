Le Monde: задержание Могерини шокировало европейских дипломатов
Задержание ректора Колледжа Европы в Бельгии, бывшего Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини шокировало европейских дипломатов. Об этом пишет Le Monde.
По данным издания, 2 декабря «в дипломатической службе, похоже, царил шок, и люди пытались понять, что произошло». Отмечается, что Еврокомиссия отказалась комментировать «текущее расследование», как и экс-глава евродипломатии Жозеп Боррель. Президент Колледжа Европы и бывший председатель Европейского совета Херман ван Ромпей заявил, что ничего не знал об этом деле и узнал о нем лишь спустя несколько часов после обысков.
Могерини была задержана по подозрению в мошенничестве. 2 декабря в Бельгии прошли обыски в здании Европейской службы внешних связей в Брюсселе и Колледжа Европы в Брюгге. До этого Euractiv сообщал о задержании троих человек для допроса. Следователи проверяют предполагаемое нецелевое использование средств Евросоюза (ЕС) с 2021 по 2022 г. Речь, в том числе, идет об обстоятельствах покупки колледжем здания в Брюгге за 3,2 млн евро, в котором проживают дипломаты, обучающиеся в дипломатической академии ЕС.
Могерини занимала пост Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности с 2014 по 2019 г. – перед Боррелем и Каей Каллас.