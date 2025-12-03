Politico: коррупционный скандал в ЕС может стать крупнейшим для Европы за 26 лет
Дело о мошенничестве, фигурантом которого стала экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, может стать крупнейшим для Евросоюза (ЕС) и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен скандалом за последние 26 лет, пишет издание Politico.
«Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, используют это против нее», – сказал газете чиновник ЕС. Главе Еврокомиссии может грозить четвертый вотум недоверия.
Авторы материала отметили, что по масштабу дело Могерини и бывшего генерального секретаря евродипломатии Стефано Саннино можно сравнить только с массовой отставкой ЕК под руководством Жака Сантера в 1999 г., когда были предъявлены обвинения в финансовых махинациях.
2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что скандалы в ЕС являются внутренним делом организации. По его словам, коррупция существует в разных государствах, но разница есть в эффективности борьбы с ней. Как отметил представитель Кремля, в России работа в этой сфере «ведется планомерно, целенаправленно».
2 декабря стало известно о задержании Могерини по делу о мошенничестве, которое связано с программой обучения дипломатов. Ее подозревают в коррупции, нарушении профессиональной тайны и конфликте интересов.