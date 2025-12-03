2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что скандалы в ЕС являются внутренним делом организации. По его словам, коррупция существует в разных государствах, но разница есть в эффективности борьбы с ней. Как отметил представитель Кремля, в России работа в этой сфере «ведется планомерно, целенаправленно».