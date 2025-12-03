Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Politico: коррупционный скандал в ЕС может стать крупнейшим для Европы за 26 лет

Ведомости

Дело о мошенничестве, фигурантом которого стала экс-глава европейской дипломатии Федерика Могерини, может стать крупнейшим для Евросоюза (ЕС) и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен скандалом за последние 26 лет, пишет издание Politico.

«Люди, которым не нравится фон дер Ляйен, используют это против нее», – сказал газете чиновник ЕС. Главе Еврокомиссии может грозить четвертый вотум недоверия.

Авторы материала отметили, что по масштабу дело Могерини и бывшего генерального секретаря евродипломатии Стефано Саннино можно сравнить только с массовой отставкой ЕК под руководством Жака Сантера в 1999 г., когда были предъявлены обвинения в финансовых махинациях.

2 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что скандалы в ЕС являются внутренним делом организации. По его словам, коррупция существует в разных государствах, но разница есть в эффективности борьбы с ней. Как отметил представитель Кремля, в России работа в этой сфере «ведется планомерно, целенаправленно».

2 декабря стало известно о задержании Могерини по делу о мошенничестве, которое связано с программой обучения дипломатов. Ее подозревают в коррупции, нарушении профессиональной тайны и конфликте интересов.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её