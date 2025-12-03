Австралия предоставит Киеву военную помощь на $62,6 млн
Австралия хочет выделить еще 95 млн австралийских долларов (примерно $62,5 млн), чтобы направить их на военную помощь Украине. Часть средств будут потрачены в рамках программы США по закупке вооружений PURL, сообщила вещательная корпорация ABC.
В публикации говорится, что Киев получит радары для средств противовоздушной обороны (ПВО) и боеприпасы на сумму около $28,3 млн. На беспилотники будет направлено примерно $1,3 млн. Еще около $32,9 млн касаются системы PURL. Общий размер помощи Канберры Киеву достигает 1,7 млрд австралийских долларов ($1,1 млрд).
В конце ноября премьер-министр Греции Никитас Какламанис отмечал, что поддержка Киева обходится стране очень дорого. Он подчеркнул, что экономические убытки в том числе были зафиксированы из-за прекращения торговых отношений с Россией и лишения туристов из РФ.
26 ноября New York Post сообщила, ссылаясь на источник, что министр армии США Дэн Дрисколл предупредил Украину о ее крайне неблагоприятном положении на фронте. По словам главы ведомства, страны НАТО и в частности США имеют ограниченные возможности для помощи Киеву.