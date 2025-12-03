Австралия предоставит Киеву военную помощь на $62,6 млн

В конце ноября премьер-министр Греции Никитас Какламанис отмечал, что поддержка Киева обходится стране очень дорого. Он подчеркнул, что экономические убытки в том числе были зафиксированы из-за прекращения торговых отношений с Россией и лишения туристов из РФ.