Гутерриш заявил, что удары США в Карибском море нарушают международное право
Удары, которые США наносят по наркоторговцам в Карибском море и в водах Латинской Америки, противоречат нормам международного права. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, выступая на конференции Reuters Next.
«Международное право несовместимо с этими видами ударов», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Генсек добавил, что не считает военную конфронтацию приемлемым способом урегулирования ситуации. Он призвал избегать на Карибах ситуаций конфронтации, «у которых могут быть последствия гораздо драматичнее, чем у нынешних ударов».
Обострение американо-венесуэльских отношении началось в конце августа, когда президент США Дональд Трамп подписал закрытую директиву о начале применения военной силы против латиноамериканских наркокартелей. Для операции Вашингтон перебросил в регион дополнительные силы: в состав группировки вошли восемь военных кораблей, атомная подлодка и авианосец «Джеральд Форд». Общая численность американских военнослужащих в Карибском море достигла 16 000 человек. С сентября американские силы нанесли по меньшей мере 21 удар по катерам предполагаемых наркоторговцев. В результате погибло не менее 83 человек.
21 ноября Трамп в телефонном разговоре с главой Венесуэлы Николасом Мадуро потребовал, чтобы тот покинул страну до 28 ноября, пригрозив «неприятными последствиями». Reuters со ссылкой на источники сообщало, что Мадуро выразил готовность уехать при условии амнистии, снятия санкций и прекращения преследования в Международном уголовном суде. Но Белый дом отверг эти требования, а после истечения срока ультиматума Трамп объявил о закрытии воздушного пространства над Венесуэлой.