Медведев напомнил НАТО о судьбе врага, который не желает сдаваться

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Совет Россия – НАТО официально упразднен. По его словам, это решение отражает смену подхода к европейской безопасности: если раньше она «создавалась с Россией», то теперь – «против России». Совет был создан в 2002 г., а в 1997 г. стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.