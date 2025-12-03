Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев напомнил НАТО о судьбе врага, который не желает сдаваться

Ведомости

Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал НАТО врагом России и заявил, что с противником, отказывающимся сложить оружие, «справляются только одним способом». Соответствующее сообщение он опубликовал на английском языке в социальной сети X.

Медведев отметил, что Североатлантический альянс «радостно объявил» о ликвидации Совета Россия – НАТО, и подчеркнул, что разделяет этот «восторг».

«НАТО – наш враг. О каком вообще совете мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом», – написал он, напомнив цитату Максима Горького о том, что «если враг не сдается, его уничтожают».

3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Совет Россия – НАТО официально упразднен. По его словам, это решение отражает смену подхода к европейской безопасности: если раньше она «создавалась с Россией», то теперь – «против России». Совет был создан в 2002 г., а в 1997 г. стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.

В мае Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США предлагали Москве и НАТО возобновить встречи в рамках совета в контексте обсуждения путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь