Медведев напомнил НАТО о судьбе врага, который не желает сдаваться
Зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал НАТО врагом России и заявил, что с противником, отказывающимся сложить оружие, «справляются только одним способом». Соответствующее сообщение он опубликовал на английском языке в социальной сети X.
Медведев отметил, что Североатлантический альянс «радостно объявил» о ликвидации Совета Россия – НАТО, и подчеркнул, что разделяет этот «восторг».
«НАТО – наш враг. О каком вообще совете мы говорим? С врагами можно справиться только одним способом», – написал он, напомнив цитату Максима Горького о том, что «если враг не сдается, его уничтожают».
3 декабря министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил, что Совет Россия – НАТО официально упразднен. По его словам, это решение отражает смену подхода к европейской безопасности: если раньше она «создавалась с Россией», то теперь – «против России». Совет был создан в 2002 г., а в 1997 г. стороны подписали Основополагающий акт о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности.
В мае Bloomberg со ссылкой на источник писал, что США предлагали Москве и НАТО возобновить встречи в рамках совета в контексте обсуждения путей урегулирования конфликта между Россией и Украиной.