Макрон предложил мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины зимой

Reuters пишет, что Макрон и Си встретятся еще раз 5 декабря во время поездки в Чэнду на юго-западе провинции Сычуань. По данным агентства, страны Европы стремятся найти баланс между экономическими угрозами и угрозами безопасности в отношениях с Китаем.