Макрон предложил мораторий на удары по энергоинфраструктуре Украины зимой
Президент Франции Эммануэль Макрон предложил ввести мораторий на удары по энергетической инфраструктуре Украины в предстоящий зимний период. Соответствующую инициативу он озвучил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
«Мы должны объединить усилия, чтобы в кратчайшие сроки добиться как минимум прекращения огня в форме моратория на удары, нацеленные на инфраструктуру, на грядущую зиму», – заявил Макрон (цитата по ТАСС).
Французский лидер также подчеркнул, что украинский конфликт представляет угрозу для европейской безопасности, и призвал Пекин использовать свое влияние для достижения прочного мира в соответствии с Уставом ООН.
Reuters пишет, что Макрон и Си встретятся еще раз 5 декабря во время поездки в Чэнду на юго-западе провинции Сычуань. По данным агентства, страны Европы стремятся найти баланс между экономическими угрозами и угрозами безопасности в отношениях с Китаем.
В конце ноября South China Morning Post со ссылкой на источник в Елисейском дворце писала, что Макрон хочет добиться от Китая отношения к Европе как к крупному партнеру.
В Кремле регулярно подчеркивают, что ВС РФ наносят удары исключительно по военным целям.