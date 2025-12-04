Бессента могут назначить на должность советника Трампа
Союзники и помощники президента США Дональда Трампа рассматривают кандидатуру американского министра финансов Скотта Бессента для назначения на пост экономического советника лидера страны. Он может занимать эту должность по совместительству с занимаемой, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
По данным издания, это может произойти, если Трамп «выберет [действующего главы национального экономического совета США] Кевина Хассетта на пост следующего председателя Федеральной резервной системы».
Агентство напомнило, что орган США, на пост руководителя которого могут назначит Бессента, занимается всеми экономическими вопросами вне Белого дома. Это могут быть налоги, здравоохранение, энергетика и другие сферы. При этом Bloomberg пишет, что в течение второго президентского срока Трампа роль совета снизилась, поэтому ведомство теперь уделяет меньше внимания разработке политики, чем ранее.
В июле Трамп заявил, что глава ФРС Джером Пауэлл обходится Вашингтону в триллионы долларов. Сообщалось, что президент США давно ищет пути увольнения главы ФРС из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. 16 июля CBS News передавал, что американский лидер получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла.