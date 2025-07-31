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Трамп: глава ФРС Пауэлл обходится США в триллионы долларов

Ведомости

Председатель Федеральной резервной системы (ФРС) США Джером Пауэлл обходится Вашингтону в триллионы долларов. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на своей странице в Truth Social.

«Джером "Слишком Поздно" Пауэлл снова это сделал!!! Он слишком поздно, и на самом деле, слишком злой, слишком глупый и слишком политизированный, чтобы занимать пост главы Федерального резерва», – написал Трамп.

Президент США давно ищет пути увольнения главы ФРС из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. 16 июля CBS News передавал, что Трамп получил одобрение сенаторов-республиканцев на увольнение Пауэлла. Одним из поводов может стать дорогостоящая реновация штаб-квартиры американского регулятора. Bloomberg 21 июля сообщало, что председателя ФРС могут обвинить в мошенничестве в связи с этим проектом.

23 июля министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Белый дом не будет спешить с определением замены Пауэлла. Он покинет пост председателя ФРС в мае 2026 г., но останется в совете директоров до 2028 г. Бессент думает, что Пауэлл уйдет раньше этого срока, хотя официального заявления еще нет.

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