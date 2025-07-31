Трамп: глава ФРС Пауэлл обходится США в триллионы долларов

23 июля министр финансов США Скотт Бессент сказал, что Белый дом не будет спешить с определением замены Пауэлла. Он покинет пост председателя ФРС в мае 2026 г., но останется в совете директоров до 2028 г. Бессент думает, что Пауэлл уйдет раньше этого срока, хотя официального заявления еще нет.