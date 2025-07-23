Трамп не спешит с определением преемника на место нынешнего главы ФРС
Белый дом не будет спешить с определением замены главы федеральной резервной системы Джерома Пауэлла, заявил министр финансов США Скотт Бессент в эфире Bloomberg TV.
«Есть много сильных кандидатов, в том числе несколько членов основного совета директоров и, возможно, президентов региональных банков», – заявил Бессент. В эфире не прозвучало ни одного имени кандидата.
По словам главы минфина, окончательное решение остается за президентом. «Мы никуда не торопимся», – добавил министр.
Бессент заявил, что регулярные встречи между ним и главой ФРС продолжаются, как и всегда, и что «мы постоянно поддерживаем связь».
Пауэлл покинет пост главы ФРС в мае 2026 г., но останется в совете директоров до 2028 г. Бессент считает, что он уйдет раньше этого срока, хотя официального заявления пока нет.
Президент США Дональд Трамп давно ищет пути увольнения главы ФРС из-за нежелания последнего снижать процентные ставки. Одним из поводов может стать дорогостоящая реновация штаб-квартиры американского регулятора. Агентство Bloomberg 21 июля уже писало, что Пауэлла могут обвинить в мошенничестве в связи с этим проектом.