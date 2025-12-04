Газета
Путин рассказал индийским журналистам о разговоре с зятем Трампа

Ведомости

Президент России Владимир Путин подробно передал индийским журналистам суть разговора с зятем американского лидера Дональда Трампа, бизнесменом Джаредом Кушнером. Об этом заявила журналистка India Today Гита Мохан.

По ее словам, переговоры были «действительно историческим моментом» в отношениях России и США.

«Президент [Владимир Путин] в деталях рассказал о содержании этих переговоров – не в том смысле, какие решения были приняты, а скорее о том, как стороны намерены действовать дальше, в каком направлении они собираются двигаться», – сказала Мохан (цитата по «РИА Новости»).

Чем известен Джаред Кушнер

Политика / Международные новости

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера с российским президентом, его помощником Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. Ушаков уточнял, что рассматривался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных Москве. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной». Особое внимание уделили вопросам территорий, «без которых РФ не видит решения кризиса».

4 декабря Трамп заявил, что условия урегулирования конфликта существенно ухудшились для Киева с момента его встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским.

