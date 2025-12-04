Путин рассказал индийским журналистам о разговоре с зятем Трампа

Встреча спецпосланника президента США Стива Уиткоффа и Кушнера с российским президентом, его помощником Юрием Ушаковым и спецпредставителем Кириллом Дмитриевым состоялась 2 декабря в Кремле и продолжалась почти пять часов. Ушаков уточнял, что рассматривался американский план мирного урегулирования конфликта на Украине и четыре дополнительных документа, переданных Москве. По его словам, беседа была «весьма полезной, конструктивной и содержательной». Особое внимание уделили вопросам территорий, «без которых РФ не видит решения кризиса».