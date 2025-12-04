Лавров выступит на посольском круглом столе по Украине 11 декабря
Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря примет участие в десятом посольском круглом столе, посвященном перспективам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее словам, мероприятие соберет более 100 аккредитованных в Москве послов и представителей международных организаций. Темой встречи станет «Украинский кризис: дипломатия и перспективы урегулирования».
«Дискуссию традиционно откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров», – пояснила Захарова.
Дипломат отметила, что министр намерен подробно представить усилия России по политико-дипломатическому урегулированию и дать оценку текущей ситуации на Украине.