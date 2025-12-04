Лавров выступит на посольском круглом столе по Украине 11 декабря

На фоне слухов о его недавнем «исчезновении» из медиапространства Лавров 28 ноября с иронией заметил, что «пропадает до сих пор». Президент РФ Владимир Путин днем раньше назвал чушью предположения о том, что глава МИДа «попал в опалу». Глава страны подчеркнул, что Лавров работает по своему графику.