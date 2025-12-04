Газета
Главная / Политика /

Лавров выступит на посольском круглом столе по Украине 11 декабря

Ведомости

Глава МИД России Сергей Лавров 11 декабря примет участие в десятом посольском круглом столе, посвященном перспективам урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее словам, мероприятие соберет более 100 аккредитованных в Москве послов и представителей международных организаций. Темой встречи станет «Украинский кризис: дипломатия и перспективы урегулирования».

«Дискуссию традиционно откроет министр иностранных дел России Сергей Лавров», – пояснила Захарова.

Дипломат отметила, что министр намерен подробно представить усилия России по политико-дипломатическому урегулированию и дать оценку текущей ситуации на Украине.

На фоне слухов о его недавнем «исчезновении» из медиапространства Лавров 28 ноября с иронией заметил, что «пропадает до сих пор». Президент РФ Владимир Путин днем раньше назвал чушью предположения о том, что глава МИДа «попал в опалу». Глава страны подчеркнул, что Лавров работает по своему графику.

