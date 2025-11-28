Лавров пошутил, что продолжает пропадать
Глава МИД РФ Сергей лавров с иронией ответил на слухи, что он «попал в опалу» и исчез из медиапространства.
«Я пропадаю до сих пор», – ответил министр на вопрос журналистов, где он пропадал.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 7 ноября уже опровергал сообщения СМИ о том, что телефонный разговор министра иностранных дел России с госсекретарем США Марко Рубио привел к отмене саммита. 10 ноября Песков сообщил, что Лавров продолжает активно работать. Он появится в публичном пространстве, когда будут соответствующие мероприятия, рассказал пресс-секретарь президента.
27 ноября президент РФ Владимир Путин назвал чушью утверждения, что Лавров «попал в опалу». Глава государства рассказал, что министр работает по своему графику. Сейчас он готовится к встрече с американскими партнерами.