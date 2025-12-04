Белорусы смогут пользоваться мобильной сетью в России без 24-часового ожидания

При въезде в Россию белорусским абонентам будет поступать смс со ссылкой на ресурс с капчей – изображением цифр на цветном фоне. После ввода кода в специальное поле доступ к услугам связи будет восстановлен. Сейчас система уже действует в тестовом режиме, подтверждены ее положительные результаты.