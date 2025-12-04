Белорусы смогут пользоваться мобильной сетью в России без 24-часового ожидания
Граждане Белоруссии вскоре смогут пользоваться мобильным интернетом в роуминге на территории России без 24-часового ожидания. Об этом заявил первый замминистра связи и информатизации республики Павел Ткач, его слова передает «БелТА».
Ткач сообщил, что российская сторона завершает тестирование механизма, позволяющего снимать «режим охлаждения» для белорусских абонентов с помощью ввода капчи (проверочного кода). Трое из четырех крупнейших операторов России уже внедрили эту услугу. Ожидается, что вопрос будет полностью решен до конца года.
При въезде в Россию белорусским абонентам будет поступать смс со ссылкой на ресурс с капчей – изображением цифр на цветном фоне. После ввода кода в специальное поле доступ к услугам связи будет восстановлен. Сейчас система уже действует в тестовом режиме, подтверждены ее положительные результаты.
С 10 ноября в России работает механизм так называемого «периода охлаждения» сим-карт. По правилам, доступ в мобильный интернет и к смс-сообщениям временно ограничивается после возвращения сим-карты из международного роуминга. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что обеспокоенность граждан из-за временной блокировки сим-карт после возвращения из-за границы беспочвенна. Представитель Кремля назвал очевидным, что никакого дискомфорта это гражданам не доставляет.