Захарова обвинила Украину в организации еще одного теракта в Черном море

Ведомости

Украина проигнорировала предупреждения Турции и совершила новый террористический акт в отношении российского судна в Черном море, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Судя по всему, в Киеве проигнорировали недвусмысленную реакцию на это Анкары и Астаны, санкционировав 1 декабря новое нападение с помощью катеров на российское коммерческое судно, которое находилось в 80 морских милях от берегов Турции», – сказала дипломат.

4 декабря министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что необходимо обеспечить безопасность поставок нефти и газа в Черном море на фоне атак против российских танкеров. Он отметил, что Анкару тревожит не только угроза морскому судоходству, но и возможные нападения на газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», так как они поставляют ресурс в Турцию.

1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что атаки на танкеры нельзя никак оправдать. Он отметил, что такие ситуации свидетельствуют об опасной эскалации украинского конфликта.

