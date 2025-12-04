Захарова обвинила Украину в организации еще одного теракта в Черном море

4 декабря министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что необходимо обеспечить безопасность поставок нефти и газа в Черном море на фоне атак против российских танкеров. Он отметил, что Анкару тревожит не только угроза морскому судоходству, но и возможные нападения на газопроводы «Голубой поток» и «Турецкий поток», так как они поставляют ресурс в Турцию.