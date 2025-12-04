Анкара призвала защитить нефтегазовые объекты в Черном море
Министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар призвал обеспечить безопасность поставок нефти и газа в Черном море после серии нападений на три российских танкера у турецкого побережья, передает AP.
Байрактар подчеркнул, что Анкару тревожит не только угроза морскому судоходству, но и возможные риски для подводных газопроводов «Голубой поток» и «Турецкий поток», которые доставляют российский газ в Турцию.
Комментируя диверсию 2022 г. в отношении трубопровода «Северный поток», соединявшего Россию и Германию, министр напомнил о высокой зависимости Турции от импорта энергоресурсов. Энергетическая инфраструктура не должна становиться частью конфликта, поскольку от нее зависит обычная жизнь людей, добавил он.
Министр указал на необходимость стабильной работы маршрутов поставок через Черное море, а также через проливы Босфор и Дарданеллы.
1 декабря президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что атаки на танкеры не могут иметь никаких оправданий. Он подчеркнул, что подобные инциденты свидетельствуют об опасной эскалации украинского конфликта.
29 ноября телеканал NTV сообщил о повторном ударе беспилотника по танкеру Virat, следовавшему под флагом Гамбии у турецкого побережья. По данным источника, судно получило незначительные повреждения на правом борту над ватерлинией в результате новой атаки.