Грушко: Европа ведет подготовку к военному конфликту с РФ
Европейские лидеры активно готовятся к возможному вооруженному конфликту с Россией, одновременно навязывая Москве обвинения в якобы готовящемся «нападении». Об этом на заседании Совета министров иностранных дел ОБСЕ заявил заместитель главы МИД России Александр Грушко, передает ТАСС.
По его словам, в европейских странах ведется целенаправленная подготовка экономики, общества и военной структуры к неизбежному столкновению с Россией и ей же приписывают нелепые планы нападения.
2 декабря аналогичное мнение озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что, согласно стратегическим документам объединения европейских стран, полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. По словам министра, это теоретически открывает возможность начала военного конфликта между Европой и Россией в 2030 г.
В декабре президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия не намерена начинать войну с европейскими государствами, но в случае агрессии со стороны Европы страна будет готова к защите.