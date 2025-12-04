Грушко: Европа ведет подготовку к военному конфликту с РФ

2 декабря аналогичное мнение озвучил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. Он отметил, что, согласно стратегическим документам объединения европейских стран, полная боевая готовность должна быть достигнута к 2029 г. По словам министра, это теоретически открывает возможность начала военного конфликта между Европой и Россией в 2030 г.