СМИ: Киев не примет «неоднозначные» гарантии безопасности

В Вашингтоне заявляли, что хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Кроме того, 3 декабря госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что пунктом, вокруг которого продолжаются споры в мирном процессе по конфликту на Украине, стали оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой области и «пространство примерно в 30–50 км».