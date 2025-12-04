СМИ: Киев не примет «неоднозначные» гарантии безопасности
Украина не готова принять «неоднозначные» гарантии безопасности. Об этом пишет Kyiv Post со ссылкой на неназванного дипломата.
Позиция Киева была заявлена в ходе заседания совета НАТО – Украина, рассказал собеседник. По его словам, министр иностранных дел страны Андрей Сибига настаивал на том, что украинская сторона не примет требование вывести войска в одностороннем порядке или двусмысленных гарантий безопасности.
В начале декабря стало известно, что «коалиция желающих» завершила работу над гарантиями безопасности для Украины. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что приоритеты Киева по-прежнему сосредоточены на сохранении суверенитета и территории.
В Вашингтоне заявляли, что хотят заключить мирное соглашение, прежде чем согласиться на какие-либо гарантии безопасности для Украины. Кроме того, 3 декабря госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что пунктом, вокруг которого продолжаются споры в мирном процессе по конфликту на Украине, стали оставшиеся под контролем Киева 20% территории Донецкой области и «пространство примерно в 30–50 км».