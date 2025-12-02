Что будет с переговорами по Украине после встречи представителей Киева и США

Что будет с переговорами по Украине после встречи представителей Киева и СШАНерешенность важных вопросов может затянуть диалог
США и Украина достигли некоторого прогресса по итогам состоявшегося 30 ноября во Флориде обсуждения урегулирования конфликта, подчеркнули участники встречи. Но, как сообщили источники телеканала ABC News, делегациям не удалось достичь взаимопонимания по ключевому территориальному вопросу – выводу украинских войск с территории Донбасса. Отсутствие подвижек на этом направлении подтверждают и источники телеканала CNN – Украина отказывается выводить войска с территорий, которые по Конституции входят в состав России с 2022 г.
Другой проблемный вопрос – гарантии безопасности. Этот вопрос, по информации агентства «France 24», президент Украины Владимир Зеленский также обсуждал в ходе своего визита во Францию, начавшегося 1 декабря. Туда же с деталями по этому и другим вопросам, согласно порталу Axios, направился лидер украинской переговорной группы секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров.
При этом пока нет ясности о том, был ли по итогам американо-украинских обсуждений обновлен пакет предложений по урегулированию, о котором начали сообщать СМИ в конце ноября.
На этом фоне 2 декабря, по словам пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова, у главы государства планируется встреча со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. При этом вечером 1 декабря агентство AFP со ссылкой на источники сообщило о «новой встрече» Уиткоффа с «украинской делегацией». За два дня до встречи во Флориде, 28 ноября, Зеленский отправил в отставку главу своего офиса и одного из основных украинских переговорщиков Андрея Ермака. Изначально планировалось, что именно он возглавит украинскую переговорную группу во Флориде.
Ранее, 27 ноября, Путин на пресс-подходе по итогам визита в киргизский Бишкек заявил, что Москва регулярно получает предложения остановить боевые действия. Он подчеркнул, что, если войска Украины уйдут с занимаемых территорий, боевые действия прекратятся. «Не уйдут – добьемся военным путем», – сказал российский лидер. Что касается гарантий безопасности, то в конце ноября Трамп допустил намерение привлечь Европу к обеспечению будущих гарантий безопасности в рамках урегулирования украинского конфликта. По его словам, «Европа будет активно участвовать в этом». Песков ранее не исключал привлечения Европы на каком-то этапе к обсуждению вопросов безопасности в этой части света.
На повестке стоят вопросы принципиального значения, то, из-за чего во многом начиналась спецоперация, так что от ответов на них зависит, как оценивать результаты переговорного процесса на этом этапе, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По словам эксперта, отсутствие договоренности на нынешнем этапе вполне возможно, так как согласие Украины на требования России, которые в том или ином виде готов поддержать Трамп, может стоить Киеву максимально дорого. «Не удивлюсь, если соглашения сейчас не будет и нам предстоит еще один раунд того, что уже было трижды», – сказал Лукьянов. При этом он напомнил: каждый следующий этап будет для Украины хуже с точки зрения условий.
Отсутствие прогресса в обсуждениях США и Украины по самым сложным темам переговоров – вопросам территорий и гарантий безопасности – тормозит реальный переговорный процесс, так как они являются красными линиями для Киева и, пожалуй, главным препятствием для дальнейших переговоров с Россией, говорит заведующий отделом внутриполитических исследований ИСКРАНа Вадим Козлов. Эксперт подчеркнул наличие прогресса вокруг переговоров по Украине в целом, но уточнил, что выход на финальные договоренности между Россией и Украиной сейчас представляется маловероятным, несмотря на посреднические усилия Вашингтона.