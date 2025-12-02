Что будет с переговорами по Украине после встречи представителей Киева и США

На повестке стоят вопросы принципиального значения, то, из-за чего во многом начиналась спецоперация, так что от ответов на них зависит, как оценивать результаты переговорного процесса на этом этапе, говорит главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. По словам эксперта, отсутствие договоренности на нынешнем этапе вполне возможно, так как согласие Украины на требования России, которые в том или ином виде готов поддержать Трамп, может стоить Киеву максимально дорого. «Не удивлюсь, если соглашения сейчас не будет и нам предстоит еще один раунд того, что уже было трижды», – сказал Лукьянов. При этом он напомнил: каждый следующий этап будет для Украины хуже с точки зрения условий.