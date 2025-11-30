Как прошли переговоры между Украиной и США в Майами

Как прошли переговоры между Украиной и США в МайамиРубио указал, что сторонам предстоит проделать еще много работы для урегулирования конфликта
Переговоры между представителями Украины и США в Майами были продуктивными, но впереди предстоит еще много работы. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио, который вышел к журналистам после встречи.
«Предстоит еще много работы, но сегодня снова была очень продуктивная и полезная сессия, на которой, я думаю, был достигнут дополнительный прогресс, и мы продолжаем реалистично относиться к тому, насколько это сложно», – сказал журналистам глава Госдепа.
Рубио отметил, что речь идет не только о завершении самого конфликта, но и обеспечении будущего развития Украины. Также он напомнил о том, что на следующей неделе будут продолжены переговоры с Россией, «которая должна будет стать частью уравнения». Рубио в ходе своего выступления дал понять, что окончательных договоренностей с украинской стороной достигнуто не было, он лишь указал, что сторонам предстоит провести еще много работы.
Вместе с тем глава украинской делегации, руководитель Совета национальной безопасности и обороны Украины Рустем Умеров назвал переговоры «успешными и продуктивными», передает CNN.
«Наша цель – процветающая, сильная Украина, – сказал Умеров журналистам. – Мы обсудили все вопросы, которые важны для Украины. И США оказали нам огромную поддержку».
До этого телеканал сообщал, что переговоры между Украиной и США проходили «сложно, но очень конструктивно». По словам источника, в ходе встречи обсуждались некоторые из «наиболее чувствительных вопросов» для урегулирования конфликта.
30 ноября в Майами состоялись переговоры между США и Украиной. От США в них участвовали Рубио, спецпосланник президента США Стивен Уиткофф и бизнесмен, зять президента Дональда Трампа Джаред Кушнер. С украинской стороны присутствовали Умеров, начальник генштаба ВСУ Андрей Гнатов, а также сотрудники МИДа и разведки.
26 ноября CNN писал, что Украина не согласилась с тремя ключевыми для России пунктами мирного плана Трампа. Речь идет о передаче Москве территорий в Донбассе, предложений об ограничении численности украинской армии и отказе от попыток присоединиться к НАТО.
На следующей неделе ожидается визит Уиткоффа в Москву, где у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Встреча, как ожидается, состоится до 4 декабря, потому что на это время запланировано начало официального визита Путина в Индию, говорил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
The Telegraph со ссылкой на источники писала, что Трамп направил Уиткоффа в Россию, чтобы тот сделал Путину «прямое предложение».