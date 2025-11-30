Как прошли переговоры между Украиной и США в Майами

Рубио отметил, что речь идет не только о завершении самого конфликта, но и обеспечении будущего развития Украины. Также он напомнил о том, что на следующей неделе будут продолжены переговоры с Россией, «которая должна будет стать частью уравнения». Рубио в ходе своего выступления дал понять, что окончательных договоренностей с украинской стороной достигнуто не было, он лишь указал, что сторонам предстоит провести еще много работы.