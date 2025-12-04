Путин: Россия не аннексировала Крым
Россия не аннексировала Крымский полуостров, а пришла на помощь его жителям и не могла поступить иначе. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в интервью India Today.
Президент РФ добавил, что Россия всегда будет защищать свои интересы и своих граждан.
27 ноября на пресс-подходе по итогам визита в Бишкек глава государства подчеркнул, что вопрос признания Крыма и новых российских регионов следует обсуждать в рамках переговоров Москвы и Вашингтона по урегулированию ситуации на Украине.
28 ноября The Telegraph со ссылкой на источники писала, что в США готовы признать контроль российской стороны над Крымом и другими территориями, занятыми Вооруженными силами РФ, чтобы прийти к соглашению о прекращении боевых действий.