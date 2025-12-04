Путин: Россия не только продает оборонные технологии, но и делится ими с Индией
Россия не просто продает оборонные технологии, но и делится ими с Индией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
Путин назвал это «очень редкой вещью» в сфере военного сотрудничества.
Глава государства добавил, что индийские военные специалисты, благодаря тесным связям с российскими военными, «четко понимают, при каких обстоятельствах то или иное оружие действует лучше всего и где и когда оно должно применяться».
2 декабря Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки солдат, военных кораблей и самолетов. Документ определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.