Главная / Политика /

Путин: Россия не только продает оборонные технологии, но и делится ими с Индией

Ведомости

Россия не просто продает оборонные технологии, но и делится ими с Индией. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

Путин назвал это «очень редкой вещью» в сфере военного сотрудничества.

Глава государства добавил, что индийские военные специалисты, благодаря тесным связям с российскими военными, «четко понимают, при каких обстоятельствах то или иное оружие действует лучше всего и где и когда оно должно применяться».

2 декабря Госдума ратифицировала соглашение с Индией о порядке взаимной отправки солдат, военных кораблей и самолетов. Документ определяет порядок взаимного материально-технического обеспечения. Соглашение будет применяться для совместных учений, тренировок, а также для оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий и катастроф.

