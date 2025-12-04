Путин оценил усилия Трампа в урегулировании украинского конфликта

В Белом доме 2 декабря отметили продуктивность переговоров главы России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча, которая проходила в Кремле, длилась почти пять часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что на повестке был американский план мирного урегулирования украинского кризиса, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне.