Путин оценил усилия Трампа в урегулировании украинского конфликта

Полина Петрусевич

Президент России Владимир Путин выразил уверенность в том, что у президента США Дональда Трампа «искренние намерения» по урегулированию кризиса на Украине. Об этом российский лидер заявил в интервью изданию India Today.

В Белом доме 2 декабря отметили продуктивность переговоров главы России со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Встреча, которая проходила в Кремле, длилась почти пять часов. Помощник российского президента Юрий Ушаков уточнил, что на повестке был американский план мирного урегулирования украинского кризиса, а также четыре дополнительных документа, переданных российской стороне.

В тот же день The Wall Street Journal, ссылаясь на французского чиновника, сообщила, что без вмешательства европейских стран лидеры России и США могли бы уже достичь соглашения по Украине.

