Путин заявил, что Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины

Отдельно Путин затронул тему Крыма, подчеркнув, что Россия не аннексировала полуостров, а «пришла на помощь его жителям» и не могла поступить иначе. Он добавил, что Москва будет и дальше отстаивать свои интересы и интересы своих граждан.