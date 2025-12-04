Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин заявил, что Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины

Ведомости

Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на заявления о стремлении к миру, со временем начал ориентироваться на позиции радикально настроенных националистических групп, а не на интересы граждан страны. Такое мнение лидер РФ высказал в интервью телеканалу India Today.

«Однако сейчас он <...> ведет себя, как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа», – отметил Путин.

В этом же интервью российский лидер также оценил усилия президента США Трампа по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Он выразил уверенность, что у американского президента «искренние намерения» в достижении мирного решения.

Отдельно Путин затронул тему Крыма, подчеркнув, что Россия не аннексировала полуостров, а «пришла на помощь его жителям» и не могла поступить иначе. Он добавил, что Москва будет и дальше отстаивать свои интересы и интересы своих граждан.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её