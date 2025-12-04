Путин заявил, что Зеленский ставит интересы националистов выше народа Украины
Президент России Владимир Путин заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский, несмотря на заявления о стремлении к миру, со временем начал ориентироваться на позиции радикально настроенных националистических групп, а не на интересы граждан страны. Такое мнение лидер РФ высказал в интервью телеканалу India Today.
«Однако сейчас он <...> ведет себя, как и его предшественники, ставя интересы узкой националистически настроенной группы, в частности радикальных националистов, выше, чем интересы народа», – отметил Путин.
В этом же интервью российский лидер также оценил усилия президента США Трампа по поиску путей урегулирования украинского конфликта. Он выразил уверенность, что у американского президента «искренние намерения» в достижении мирного решения.
Отдельно Путин затронул тему Крыма, подчеркнув, что Россия не аннексировала полуостров, а «пришла на помощь его жителям» и не могла поступить иначе. Он добавил, что Москва будет и дальше отстаивать свои интересы и интересы своих граждан.