Мерц серьезно относится к опасениям Бельгии о замороженных активах РФ
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что серьезно относится к опасениям премьер-министра Бельгии Барта Де Вевера о предоставлении средств Украине из замороженных российских активах. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, передает Bloomberg.
6 декабря Мерц планирует отправиться в Брюссель для переговоров с Де Вевером. Там он попытается возобновить процесс использования замороженных российских активов.
«Я хочу не убедить его, а, скорее, переубедить. Если мы пойдем по этому пути, то сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в ближайшие два–три года», – заявил канцлер ФРГ, говоря о том, что он планирует предложить Бельгии.
3 декабря председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия комиссии одобрила предоставление Украине «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. По оценке МВФ, Киеву потребуется 135 млрд евро в 2026–2027 гг. для финансирования госуправления и продолжения военных действий. Она отдельно отметила позицию Бельгии, выступавшей против выделения такого репарационного кредита. По словам председателя ЕК, Евросоюз учел почти все озабоченности Брюсселя.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря предупредила, что Россия готовит пакет ответных мер в случае, если страны ЕС изымут ее активы.