Мерц серьезно относится к опасениям Бельгии о замороженных активах РФ

«Я хочу не убедить его, а, скорее, переубедить. Если мы пойдем по этому пути, то сделаем это, чтобы помочь Украине, возможно, в ближайшие два–три года», – заявил канцлер ФРГ, говоря о том, что он планирует предложить Бельгии.