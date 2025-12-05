Times: Лондон готов передать Киеву $10,6 млрд замороженных активов РФ

Издание отмечает, что Великобритания «пытается выступить посредником в заключении сделки с Евросоюзом и другими странами, включая Канаду, которая может высвободить до 100 млрд фунтов стерлингов ($133 млрд) для военных действий на Украине». Указывается, что этих средств хватило бы, чтобы покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева в течение следующих двух лет, будь то продолжение конфликта или финансирование восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.