Times: Лондон готов передать Киеву $10,6 млрд замороженных активов РФ
Британские министры готовы передать Украине замороженные в Великобритании российские активы на сумму 8 млрд фунтов стерлингов ($10,6 млрд). Об этом пишет The Times.
Издание отмечает, что Великобритания «пытается выступить посредником в заключении сделки с Евросоюзом и другими странами, включая Канаду, которая может высвободить до 100 млрд фунтов стерлингов ($133 млрд) для военных действий на Украине». Указывается, что этих средств хватило бы, чтобы покрыть более двух третей финансовых потребностей Киева в течение следующих двух лет, будь то продолжение конфликта или финансирование восстановления страны в случае заключения мирного соглашения.
3 декабря председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что коллегия ЕК одобрила предоставление Киеву «репарационного кредита» за счет замороженных активов РФ. Согласно оценке МВФ, Киеву потребуется 135 млрд евро в 2026–2027 гг. для финансирования госуправления и продолжения военных действий.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова 4 декабря предупредила, что Россия готовит пакет ответных мер в случае, если европейские страны изымут ее активы.