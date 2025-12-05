Газета
Ушаков: телефонный разговор Путина и Трампа пока не планируется

Ведомости

Телефонный разговор президента Владимира Путина и главы США Дональда Трампа пока не планируется, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

«Вы знаете, это все уже легко организовывается», – отметил он (цитата по «РИА Новости»).

3 декабря Ушаков сообщил журналистам, что проведение возможной встречи Путина и Трампа будет зависеть от того, насколько «упорно и настойчиво» будут работать их помощники и представители.

Последний раз Путин и Трамп разговаривали по телефону 16 октября. Тогда лидеры договорились провести встречу на высшем уровне в Будапеште. 22 октября американский президент во время беседы с генсекретарем НАТО Марком Рютте объявил об отмене встречи, пояснив, что стороны вряд ли смогли бы достичь договоренностей по урегулированию российско-украинского конфликта.

Politico со ссылкой на источник писало, что одним телефонным звонком Путин снова изменил мнение президента Трампа по Украине. На следующий день, 17 октября, в Вашингтоне прошла очная встреча Трампа и президента Украины Владимира Зеленского, по итогам которой США решили не поставлять дальнобойные ракеты Tomahawk.

