Суд отменил указ Балицкого об отставке главы облизбиркома в Запорожской области

Балицкий уволил председателя облизбиркома 23 октября. Но прокуратура опротестовала данное решение после критики со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой. Она обвинила губернатора в злоупотреблении правом и превышении полномочий, заявив о «глубоком правовом невежестве», порождающем подобные «шедевры». ЦИК также направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия Балицкого. Кроме того, Памфилова критиковала губернатора за законопроект о праве роспуска облизбиркома, который в итоге был принят в согласованной с ведомством редакции.