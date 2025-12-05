Газета
Суд отменил указ Балицкого об отставке главы облизбиркома в Запорожской области

Ведомости

Суд признал незаконным и отменил указ губернатора Запорожской области Евгения Балицкого о досрочном прекращении полномочий председателя избирательной комиссии региона Галины Катющенко. Об этом сообщает ТАСС с заседания суда.

Инстанция удовлетворила в полном объеме исковое заявление и признала незаконным указ губернатора Запорожской области об увольнении Катющенко, говорится в решении суда.

Балицкий уволил председателя облизбиркома 23 октября. Но прокуратура опротестовала данное решение после критики со стороны главы ЦИК Эллы Памфиловой. Она обвинила губернатора в злоупотреблении правом и превышении полномочий, заявив о «глубоком правовом невежестве», порождающем подобные «шедевры». ЦИК также направил в Генпрокуратуру обращение с просьбой опротестовать действия Балицкого. Кроме того, Памфилова критиковала губернатора за законопроект о праве роспуска облизбиркома, который в итоге был принят в согласованной с ведомством редакции.

19 ноября Балицкий, отвечая на запрос «Ведомостей», сообщил, что рассмотрел протест прокуратуры на свой указ об отставке Катющенко в установленный срок. По его словам, прокурору области было предоставлено мотивированное обоснование позиции губернатора, которую он считает законной. Балицкий заявил о готовности к дальнейшему рассмотрению вопроса.

