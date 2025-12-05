Российская армия взяла под контроль Безымянное в ДНР
Вооруженные силы (ВС) РФ установили контроль над населенным пунктом Безымянное в Донецкой народной республике (ДНР), сообщили в Минобороны РФ.
Село взяли в результате слаженных действий подразделений «Южной» группировки войск, уточнили в оборонном ведомстве.
1 декабря российские военные взяли под контроль село Клиновое в ДНР. По данным оборонного ведомства, в глубину обороны противника продвинулись подразделения «Южной» группировки войск.
30 ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские штурмовые группы зашли в донецкий населенный пункт Гришино. Отмечалось, что подразделения 2-й армии продвигаются в Красноармейске (украинское название – Покровск) – в восточной части города и микрорайоне Динас, а также проводят зачистку села Ровное в ДНР.