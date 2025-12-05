Моди: Индия приветствует все усилия по мирному разрешению украинского конфликта

До этого в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Индии за усилия в урегулировании украинского кризиса. Он сообщил, что подробно проинформировал Моди о ситуации на украинском направлении, предпринятых Россией шагах и действиях ее партнеров, включая США.