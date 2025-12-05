Моди: Индия приветствует все усилия по мирному разрешению украинского конфликта
Индия приветствует все инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая по итогам российско-индийских переговоров.
«Мы приветствуем все инициативы для нахождения долгосрочного урегулирования данного вопроса», – отметил Моди.
До этого в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Индии за усилия в урегулировании украинского кризиса. Он сообщил, что подробно проинформировал Моди о ситуации на украинском направлении, предпринятых Россией шагах и действиях ее партнеров, включая США.
Встреча Путина и Моди прошла в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Перед переговорами российский лидер посетил мемориал Махатмы Ганди. Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря.