Моди: Индия приветствует все усилия по мирному разрешению украинского конфликта

Ведомости

Индия приветствует все инициативы, направленные на мирное урегулирование конфликта на Украине. Об этом заявил премьер-министр Нарендра Моди, выступая по итогам российско-индийских переговоров.

«Мы приветствуем все инициативы для нахождения долгосрочного урегулирования данного вопроса», – отметил Моди.

До этого в ходе переговоров президент РФ Владимир Путин поблагодарил премьера Индии за усилия в урегулировании украинского кризиса. Он сообщил, что подробно проинформировал Моди о ситуации на украинском направлении, предпринятых Россией шагах и действиях ее партнеров, включая США.

Встреча Путина и Моди прошла в Хайдарабадском дворце в Нью-Дели. Перед переговорами российский лидер посетил мемориал Махатмы Ганди. Государственный визит Путина в Индию проходит с 4 по 5 декабря.

