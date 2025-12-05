Путин: расчеты в нацвалютах позволяют проводить операции без перебоев
Расчеты в национальных валютах позволяют России и Индии проводить финансовые операции без перебоев, заявил президент РФ Владимир Путин на Российско-индийском бизнес-форуме. Трансляцию вел Кремль.
Российский лидер также ответил, что товарооборот между Москвой и Нью-Дели должен вырасти к 2030 г. до $100 млрд. Премьер-министр Индии Нарендра Моди, в свою очередь, отметил, что этой цели можно достичь гораздо раньше.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 3 декабря отметил, что Россия выбирает нацвалюты в торговле не потому, что не любит доллар, а потому, что Москве запретили его использовать.
25 ноября министр финансов РФ Антон Силуанов на международном форуме Финансового университета «Россия: образ будущего» заявил о ненадежности доллара. По его словам, у Москвы нет задачи дедолларизации, но есть цель обеспечить стабильные расчеты.