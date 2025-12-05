Медведев иронично предложил США отправить подлодки к побережью Франции

4 декабря Der Spiegel сообщал, что Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предупредили лидеров стран ЕС, что Соединенные Штаты могут их предать при урегулировании украинского кризиса. По мнению президента Франции, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе. Мерц посчитал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть «крайне осторожным в ближайшие дни».