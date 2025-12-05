Медведев иронично предложил США отправить подлодки к побережью Франции
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале предложил Белому дому отправить пару подлодок к берегам Франции. Так он с иронией прокомментировал критические высказывания французского президента Эммануэля Макрона в адрес США.
«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок"?» – написал политик на английском языке. После текста он поставил смеющийся смайл.
4 декабря Der Spiegel сообщал, что Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предупредили лидеров стран ЕС, что Соединенные Штаты могут их предать при урегулировании украинского кризиса. По мнению президента Франции, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе. Мерц посчитал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть «крайне осторожным в ближайшие дни».
В конце октября президент США Дональд Трамп говорил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка и она находится у берегов России. «Мы постоянно испытываем ракеты», – подчеркнул тогда американский лидер, комментируя испытания ракеты «Буревестник» в России.