Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Медведев иронично предложил США отправить подлодки к побережью Франции

Ведомости

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале предложил Белому дому отправить пару подлодок к берегам Франции. Так он с иронией прокомментировал критические высказывания французского президента Эммануэля Макрона в адрес США.

«Может быть, пора отправить к берегам Франции пару "лучших в мире подводных лодок"?» – написал политик на английском языке. После текста он поставил смеющийся смайл.

4 декабря Der Spiegel сообщал, что Макрон вместе с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем предупредили лидеров стран ЕС, что Соединенные Штаты могут их предать при урегулировании украинского кризиса. По мнению президента Франции, Вашингтон может «закрыть глава» на притязания Украины в территориальном вопросе. Мерц посчитал, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно быть «крайне осторожным в ближайшие дни».

В конце октября президент США Дональд Трамп говорил, что у Вашингтона есть самая большая в мире атомная подводная лодка и она находится у берегов России. «Мы постоянно испытываем ракеты», – подчеркнул тогда американский лидер, комментируя испытания ракеты «Буревестник» в России.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь