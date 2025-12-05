Газета
Главная / Политика /

Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму. Об этом сообщили в Кремле.

Визит российского лидера в Индию проходит 4–5 декабря и включает серию двусторонних мероприятий на высшем уровне.

До встречи с Мурму Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Индийский премьер назвал визит «имеющим историческое значение», напомнив, что ровно 25 лет назад Путин впервые посетил Индию в качестве главы российского государства. «Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет», – отметил Моди, подчеркнув, что развитие российско-индийских отношений служит примером «для других отношений». 

Фото.

Что Путин делал в Индии

Политика / Фото

Путин поблагодарил Моди за приглашение и возможность провести подробную беседу накануне. По словам президента, он смог детально изложить индийской стороне позицию России по украинскому направлению, а также рассказать о контактах с партнерами, включая США, по вопросам возможного урегулирования.

По итогам переговоров прошла церемония подписания документов. Главный из них – программа развития стратегических направлений экономического сотрудничества до 2030 г., а также пакет документов в сферах борьбы с незаконной миграцией, здравоохранения, обмена предварительной информацией о товарах и транспортных средствах, перемещаемых между странами, подготовки специалистов для работы на судах в полярных водах и другие соглашения. Всего стороны подписали 29 документов.

После церемонии подписания Путин и Моди выступили перед прессой. Затем российский лидер принял участие в запуске телеканала RT India.

