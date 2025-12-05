Путин начал встречу с президентом Индии Дроупади Мурму

До встречи с Мурму Путин провел переговоры с премьер-министром Нарендрой Моди. Индийский премьер назвал визит «имеющим историческое значение», напомнив, что ровно 25 лет назад Путин впервые посетил Индию в качестве главы российского государства. «Для меня лично тоже это важное событие, потому что мы знакомы с вами 25 лет», – отметил Моди, подчеркнув, что развитие российско-индийских отношений служит примером «для других отношений».