Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Швеция перестанет помогать пяти государствам ради поддержки Украины

Ведомости

Швеция приняла решение прекратить оказывать помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить эти средства на финансирование Киева. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Дуса, передает ТАСС.

«Мы видим, что в следующем году Украину ждет множество испытаний. Жителей Украины ждет самая суровая зима с начала войны. Это решающий момент для истории Европы», – подчеркнул он, комментируя решение шведского правительства.

20 ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергор заявила, что скандинавские страны в рамках финансирования Украины несут несправедливую и непропорционально большую ответственность в сравнении с остальными государствами. По ее данным, Северная Европа больше не может отправлять помощь таких размеров Киеву.

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что у стран Евросоюза (ЕС) «просто не существует» таких денег, которых требует от них Еврокомиссия (ЕК) в связи с предложением оплатить новый кредит для Киева размере 135 млрд евро. Он подчеркнул, что это обязательство ляжет на внуков нынешних граждан Европы.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь