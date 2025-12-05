Швеция перестанет помогать пяти государствам ради поддержки Украины
Швеция приняла решение прекратить оказывать помощь Танзании, Мозамбику, Зимбабве, Либерии и Боливии, чтобы направить эти средства на финансирование Киева. Об этом сообщил на пресс-конференции министр внешней торговли и международного сотрудничества в целях развития Швеции Беньямин Дуса, передает ТАСС.
«Мы видим, что в следующем году Украину ждет множество испытаний. Жителей Украины ждет самая суровая зима с начала войны. Это решающий момент для истории Европы», – подчеркнул он, комментируя решение шведского правительства.
20 ноября глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергор заявила, что скандинавские страны в рамках финансирования Украины несут несправедливую и непропорционально большую ответственность в сравнении с остальными государствами. По ее данным, Северная Европа больше не может отправлять помощь таких размеров Киеву.
До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что у стран Евросоюза (ЕС) «просто не существует» таких денег, которых требует от них Еврокомиссия (ЕК) в связи с предложением оплатить новый кредит для Киева размере 135 млрд евро. Он подчеркнул, что это обязательство ляжет на внуков нынешних граждан Европы.