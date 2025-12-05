Швеция перестанет помогать пяти государствам ради поддержки Украины

До этого премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отмечал, что у стран Евросоюза (ЕС) «просто не существует» таких денег, которых требует от них Еврокомиссия (ЕК) в связи с предложением оплатить новый кредит для Киева размере 135 млрд евро. Он подчеркнул, что это обязательство ляжет на внуков нынешних граждан Европы.