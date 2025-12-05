Главком ВСУ Сырский отверг передачу территорий России

«Все войны в конце концов заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без уступки территории», – сказал он.