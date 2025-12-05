Главком ВСУ Сырский отверг передачу территорий России
Неприемлемой для Украины будет передача территорий российской стороне в рамках любого мирного соглашения, заявил в интервью Sky News главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
«Все войны в конце концов заканчиваются, и, конечно, мы надеемся, что и эта война закончится. А когда это произойдет, должен быть установлен справедливый мир. По моему пониманию, справедливый мир – это мир без предварительных условий, без уступки территории», – сказал он.
26 ноября CNN сообщал, что Украина в рамках обсуждений в Женеве мирного плана Белого дома, который направлен на урегулирование украинского кризиса, отказалась принять три ключевых для России пункта документа. Они, по данным телеканала, связаны с передачей Москве территорий в Донбассе, предложений США об ограничении численности украинской армии до 600 000 человек и отказа Киева от попыток присоединиться к НАТО.
4 декабря президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва освободит Донбасс и Новороссию военным или другим путем. Он подчеркнул, что Киеву было предложено вывести войска с этих территорий и не начинать боевые действия, но украинские власти предпочитают воевать.